Bayraktar’a veda

AKCİĞER kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu oğulları Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın omuz vermesiyle camiye getirildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Tansu Çiller ile eski bakan Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

'İLMİNDEN İSTİFADE ETTİK'

PROF. Dr. Ali Erbaş, "Başta evladı, çocukları ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. İnsanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Ama üç kişininki kapanmaz sadaka-i cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler, bir de hayırlı evlat yetiştiren babalar anneler. Ben inanıyorum ki Özdemir Bayraktar üçünü de hak ediyor" dedi. Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Yaşar Güler de, "Ürettiği İHA ve SİHA'ları gururla kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Çok değerli hizmetleri her zaman saygıyla ve hürmetle anılacaktır" dedi. Kılınan namazın ardından Bayraktar'ın cenazesi Sarıyer'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

'İŞ YERİNDE YATIP KALKTI'

MERHUM Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, cenaze töreninin ardından babasıyla ilgili konuştu. Babalarının en yakın dava ve yol arkadaşları olduğunu söyleyen Bayraktar, "Herkesin inadına, sistemin inadına 20 yılda bizi dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi.. İlk günde sancağın dikildiği yere yani iş yerine 'buradan başka yatacak yerim yok' dedi. Hastaneye götürdüğümüz son döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı annemle beraber. Ben de evleninceye kadar orada kaldım. Bu sabah da oradan uğurladık" dedi.