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Küstah çağrıya imza atan 10 büyükelçiye ince ayar

Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için kütahca çağrıda bulunan büyükelçiler, dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Küstah çağrıya imza atan 10 büyükelçiye ince ayar

20.10.2021

GEZİ olaylarının organizatörü ve 15 Temmuz hain darbe girişimin destekçisi olarak tutuklu yargılanan Osman Kavala'yı kendi kendilerine "aklayarak" serbest bırakılmasını isteyen Avrupa'nın kirli yüzü bir kez daha hortladı. Türk Yargısına talimat ve müdahale cüreti gösteren, aralarında ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları küstah çağrının karşılığını Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak aldı

AÇIKLAMA KABUL EDİLEMEZ
DÜN öğleden önce Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni ya, Hol- Zelanda'nın diplomatik misyon şefleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ile görüştü. Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.

GÖRÜŞMENİN ardından Dışişleri bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "10 ülkenin Büyükelçileri/ Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir "denildi. Söz konusu çağrıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Soylu ise, "Büyüçağrıyla kelçilerin, yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir" dedi.

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