MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 4 ZANLI TUTUKLANDI

MERSİN'DE, sosyal medyadan terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü YPG/ PKK'nın yapısını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.