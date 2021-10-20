TÜSİAD toplantısında hadsiz ifadeler

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yeni hazırlanan "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa" bildirisinin masaya yatırıldığı toplantıya 'laiklik' ve 'diktatör' söylemleri damga vurdu. Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüşen Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde... Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar" sözleri tepkilere neden oldu. Acemoğlu'nun ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise laiklik vurgusu yaptı. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu vurgulayan Kaslowski, kurumsuzlaşmadan da uzak durulması gerektiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA TEPKİ YAĞDI

ÖZELLİKLE Acemoğlu'nun ifadelerine sosyal medyada çok sayıda tepki yağdı. Çok sayıda vatandaş, Acemoğlu'nun sözlerine cevap verdi. 'İşinizi yapın, verginizi ödeyin', 'Siyaset sizin neyinize' ifadeleriyle tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Laiklik diyerek bize karşı her türlü rezil sözü söyleyebiliyorlar" dedi. Bir başka kullanıcı da, "Yıllardır bu ülkeyi sömürdüler, engel olmaya çalışan iktidarlara ayar çektiler veya düşürdüler. Bunlar ABD'nin Avrupa'nın içimizdeki temsilcileri" sözleriyle tepkisini dile getirdi.