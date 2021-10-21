AK Partili vekil Şentürk’ten muhalefete TÜGVA cevabı

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde CHP ve İyi Parti'nin yanı sıra gizli ortakları HDP de TÜGVA'yı hedef aldı. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Alman faşist Hitler'in yoldaşı olan ve Büyük Yalan Tekniği'nin ustası olan Goebbels'in günümüzdeki varlığını sürdürdüğünü söyleyen Şentürk, "Bir iddianın yalan olduğu ortaya çıkarıldığında bir başka yalanla bu fiyasko örtülmeye çalışılıyor. TÜGVA ve benzeri vakıflarla ilgili son dönemde Goebbels mantığıyla yürütülen kampanyalara şahit olmaktayız. Buradaki rahatsızlık, PKK'nın arka bahçesini temizleyen kayyumlardan rahatsızlıktır" ifadelerini kullandı.

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