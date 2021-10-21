Bakan Soylu’dan ‘Hafıza Odası’ sergisine tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açılan 'Hafıza Odası' sergisine tepki göstererek, "Ben merak ediyorum. Hafıza odasını açanlara bakarsanız, CHP'liler, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü köyünde katledilenler, türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı?" dedi.

Öte yandan, Diyarbakırlı bir grup genç, birçok kesimden tepki çeken Ahmet Güneştekin'in sergisini surlara gelip protesto etti.