‘Bugün sorumluluk alma sırası gençlerimizdedir’

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi vefat ederken, 28 bin 803 kişi iyileşti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı. Çağrılarıma lütfen kulak verin" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından da yazılı bir açıklama yaptı. Aşı olmanın önemine değinen Koca, "Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir. Hiçbirimiz 'nasılsa başkaları aşı oldu, ben olmasam da olur' düşüncesinde olmamalı. Aşılanma oranının yüksek olması, aşı olmayanları korumuyor" açıklamasını yaptı. Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Bakan Koca, "Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

