MİT buldu SİHA’lar vurdu

TSK, güney sınırlarının ötesinde vatan toprağını tehdit eden hain teröristlere göz açtırmıyor. Birçok sahada başarı kazanan SİHA'lar, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri vurmak için havalandı. MİT'in çalışmaları neticesinde, YPG/PKK'ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi. Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu. Araçta, Gara Bölgesi sorumlularından Şilan Goyi adlı Taybet Bilen'in de bulunduğu öğrenildi.

2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

IRAK'IN kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde 2 PKK'lı teröris etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.