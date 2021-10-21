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Haberler Gündem Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Tunceli’de bir asker şehit oldu, biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA

21.10.2021, 15:57

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli'de düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ağır yaralandığı belirtildi. Helikopterle bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tortumlu'nun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA PERSONELİNİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş olduğu ve onunla birlikte bir teröristin daha ölü ele geçirildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN ŞEHİT TORTUMLU İÇİN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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