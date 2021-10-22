Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG’li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Teröre ve teröriste geçit yok. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."