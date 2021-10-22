Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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