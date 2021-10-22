ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabınlar üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği haberi paylaştı.

Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.

14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM 2021 YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.