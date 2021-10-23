Başkan Erdoğan, Şırnak’ta Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık." dedi.

Erdoğan, Şırnak'ta bir otelde 22 il ve 194 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı"na, burada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin telefonundan bağlandı.

Başkan Erdoğan, 2019 seçimlerinde yüzde 62 oy alan Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve parti teşkilatını tebrik ederek, 6 yıl önce terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta yaptığı çukur eylemlerinin ardından belediyenin çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın ülkeye ve Kürtlere düşmanlığını şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık. Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçesini tekrar inşa ve ihya ederek evleri başlarına yıkılan ve tutunacak hiçbir dalı kalmayan Şırnaklı kardeşlerimiz için kısa süre içerisinde 10 bin konut inşa ettik. Merkez ve ilçelerin altyapılarını sıfırdan inşa ederek bakanlıklarımız ve kurumlarımızla Şırnak için seferber olduk. Bugün 22 ayrı şehirden bütün belediye başkanlarımızın Şırnak'ta buluşması bu seferberliğin en somut göstergesidir. Artık Şırnak, alt ve üstyapısıyla vatandaşlarımızın huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanlarıyla Şırnak'ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz."