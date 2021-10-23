Emine Erdoğan: ‘Güçlü değişimler güçlü kadınlarla mümkün’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki "Türkiye- Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli"ne katıldı.

'KÜRESEL DAYANIŞMA GEREKLİ'

PANELDE yaptığı konuşmada buradan çıkacak sinerjinin kadınlar arası işbirliğine ivme kazandırmasını temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Kalkınma, sosyal ve bireysel refah ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla hem mikro hem makro ölçekte gerçek bir kalkınma için siyasi, ekonomik ve sosyal değişimleri sağlayacak politikalara ihtiyacımız var. Yani kadınların istihdamı için eğitim politikalarını, eğitimin önünü açmak için sosyal değişimi tetikleyecek politikaları bütüncül ele almalıyız. Bu noktada, küresel dayanışma çok önemli. Yoksulluğu bertaraf etmek, cinsiyet adaletini sağlamak, çevreyi korumak ve insan haklarını teminat altına almak ancak bu dayanışmayla mümkün olabilir."