Sağlık Bakanlığı öğrenci yurtlarında önlemleri gevşetti! Rehber güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni 17 Ekim'de güncelledi. Rehberde yapılan değişikliklerle Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar ve okul pansiyonlarında sosyal mesafe önlemleri gevşetilirken, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı olan öğrencilerin bundan böyle "maske takarak izole olmalarının sağlanması koşuluyla buralara girişlerine imkân tanındı.

İNİSİYATİF YÖNETİMDE

Milliyet'in haberine göre, Rehberde, daha önce, "mümkün olduğunca azaltılması" önerilen yurtlardaki öğrenci sayısı, ek yerleştirmelerle katlanırken, güncelleme ile yurt ve pansiyonlardaki sosyal mesafe önlemlerinde de gevşemeye gitti. Kantin ve kafeterya sıraları, okuma ve çalışma salonlarında, idari personel çalışma alanı, yatak ve ranzalar arasında gözetilmesi önerilen 60 cm ile 2 metre arasındaki mesafeler yerini, yurt yönetiminin inisiyatifine ve kurumun fiziksel şartlarına bırakılan "sosyal mesafeye dikkat edilecek" aralıklara bıraktı. Yurtların spor salonlarına yönelik "Spor aktiviteleri damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olmalıdır" ifadesi rehberden çıkarıldı. Spor salonları için 6 metrekareye 1 kişi düşmesi şartı da kaldırıldı.

Yurtlarla ilgili bir diğer önemli değişiklik de önceki rehberde yurda girişi yapılmayacak olan "Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olan" öğrencilerin, bundan sonra "maske takarak izole olmaları sağlandığı" takdirde yurda alınması oldu. Rehberde, Kovid-19 tanısı alan öğrencilerin nereye yerleştirileceklerine ilişkin özel bir düzenleme bulunmazken, öğrencilerin oda değişikliği için önceki rehberde olduğu gibi "Öğrenciler yurtta kaldıkları süre içerisinde aynı odada, aynı öğrencilerle kalmaları sağlanmalı, oda değişikliği yapılmamalıdır. Oda değişikliği zorunlu ise odalardaki eşyalar temizlendikten sonra yapılmalıdır" dendi. Yatılı Kuran kurslarında aynı şekilde devam ettirilirken, sinema ve tiyatro salonlarında da kaldırıldı.

SEMPTOM GÖSTEREN TAKSİCİ ÇALIŞABİLECEK

Rehber'deki diğer değişiklikler şunlar oldu:

Nikâh ve düğünlerde, halı sahalarda ve her türlü toplantı organizasyonunda, temaslı takibinin kolaylıkla yapılması için katılımcı isim ve iletişim bilgilerinde daha önce 14 gün tutulması istenirken, güncellemeyle süre sınırı kaldırıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinde, çadırlar arası ve kişiler arası sosyal mesafe kuralları devam ettirilirken, kafile içinde vaka çıkması durumunda, tüm grubun 14 gün boyunca bölgeden ayrılmasını yasaklayan madde rehberden çıkarıldı.

Rehberde daha önce işletmelerin havalandırılmasında, filtre temizliğinin, üretici firma tarafından önerilen şekilde yapılacağı öngörülüyordu. Güncelleme sonrası işletmelere, filtre temizliğinin düzgün şekilde yapıldığını belgelendirme zorunluluğu getirildi.

Daha önce Kovid-19 hastası ya da temaslısı olmasa da semptom taşıdığı için çalıştırılmayan taksi, bundan sonra yalnızca kendilerine tanı konulduğu ya da temaslı oldukları durumda işi bırakacak.