Dünyadaki savaş planlarının dengesini değiştiren ve başarılarıyla "Oyun değiştirici" unvanını alan Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'ları bir ülkeye daha ihraç ediliyor. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.
Türk SİHA’ları için imzalar atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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