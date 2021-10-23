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Haberler Gündem Türk SİHA’ları için imzalar atıldı

Türk SİHA’ları için imzalar atıldı

Türk SİHA’ları için imzalar atıldı

23.10.2021

Dünyadaki savaş planlarının dengesini değiştiren ve başarılarıyla "Oyun değiştirici" unvanını alan Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'ları bir ülkeye daha ihraç ediliyor. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.

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