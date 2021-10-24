Başkan Erdoğan memurlara seslendi: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, "Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer yapmış memuru tehdit ediyorsun" dedi. 2023 yılı yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonlarının da arttığını söyleyen Erdoğan, "Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler" dedi.

'CHP'NİN TEHDİTLERİNDEN PAYINI ALMAYAN YOK'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ara hakim polisleri daha sonra öğretmenlerimizi tehdit ettiler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de benim polisini tehdit ediyorsun, bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payının almasın, yalan terörüne maruz kalmasın."

'EŞEK ÖLÜR KALIR SEMERİ...'

Erdoğan, "Peki bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum Ziya Paşa'nın sözünü; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar... 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam, çok çalışacağız" diye konuştu.

"ISTIKRARIN TEMINATI AK PARTI'DIR"

BAŞKAN Erdoğan, (AK Parti Gençlik Kolları'nın 'dik dur eğilme' tezahuratları üzerine), "Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Üzerini basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın, huzurun, kalkınmanın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız, 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız" diye konuştu.

"CHP'NİN FAŞİST KODLARINDAN KURTULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

BAŞKAN Erdoğan, "Yeni CHP diye bir furya vardı. Başındaki zattan, kimi köşe yazarlarına kadar herkes tutun CHP'nin darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Hatta içimizden de birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Maske düştü. Yeni CHP dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kafidir. Boşa geçirecek tek saniyemiz bile yoktur" dedi

'10 BÜYÜKELÇİ KONUSUNDA GEREKENLER YAPILACAK'

BAŞKAN Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen, aralarında Millet Bahçesi, Yeni Eskişehir Stadyumu, İlk Halk Kütüphanesi ve Şehir Hastanesi gibi toplam maliyeti 3 milyar TL'yi bulan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, konuşmasında Osman Kavala olayına ve Dışişleri Bakanlığı'na giden büyükelçiler olayına değindi. Erdoğan şunları söyledi: "Öbür tarafta yatıyorlar, kalkıyorlar, 'Kavala, Kavala'. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için dışişleri bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil, burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatları ben Dışişleri Bakanlığımıza verdim. Ne yapılması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz diye. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Değerli kardeşlerim sizler zaten bu milletin birer evladı olarak neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince velhasıl omurga olmayınca işte böyle her yöne dönmek kolaydır."

"BU, HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISI"

TÜRK müteahhitlerin mega projelere imza attığını söyleyen Erdoğan, "Bazı ülkelerde bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanları, kamu binalarında karşılıyorlar. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil, farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ülkemizin ihracatını rakamlarını artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek, Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek yatırımlardan kimse gocunmamalı bilakis herkes bundan gurur duymalı" dedi.

'BİZ BUGÜNLERE MÜCADELE VE FEDAKARLIKLARLA GELDİK'

BAŞKAN Erdoğan, "Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Milletimizin tarih sahnesinde yerini alması için gece gündüz çalışan emektarlarımızın gayretleriyle geldik. Yılın her günü, günün 24 saatini kendini bu davaya adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan, gözyaşı döken büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura nefsimizi kaptırmadığımız için geldik" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK