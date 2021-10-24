“F16 tedariki için teknik çalışmalar başlatıldı”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yoğun geçtiğini belirten Akar, "Savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde önemle duruldu. Ayrıca Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de bakanlar tarafından ele alındı. Türkiye olarak tüm görüşlerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce de paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik" ifadesini kullandı. BAŞTA DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir kez daha vurguladıklarını aktaran Akar, "Teröristin dini ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle 'terörist teröristtir' tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirttik" dedi.

'YENİLENMESİ LAZIM'

TÜRKİYE'NİN ABD'den F-16 tedarikine ilişkin gelen soru üzerine Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'lere yaklaştığını dile getirerek, "Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD'den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin, TSK'nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"70 YILDIR NATO'NUN ŞEREFLİ BİR ÜYESİYİZ"

TÜRKİYE'NİN NATO içindeki sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bazıları bilinçli veya bilinçsiz olarak 'Türkiye bir yere mi gidiyor' gibi söylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz NATO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.