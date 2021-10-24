Teröriste havadan da karadan da rahat yok

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK'NIN İLETİŞİM AĞLARI DA KESİLDİ

GÜVENLİK güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağaralar, sığınaklar ve barınaklar da tespit edildi. Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama ve taramalarda da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandığı belirtildi.

OPERASYONLARDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği tespit edilen S.Y. isimli 2 şahıs yakalandı. H.H. tutuklanırken S.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.