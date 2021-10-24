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Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik tarafından terör örgütlerine operasyonların devam ettiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

24.10.2021, 12:14