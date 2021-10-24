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Türk jetlerinden PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik tarafından terör örgütlerine operasyonların devam ettiğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk jetlerinden PKK’ya ağır darbe!

24.10.2021, 12:14

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım operasyonu hakkında son dakika gelişmesi hakkında açıklama yaptığı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

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