“2023’te Cumhur İttifakı yine galip gelecek”

Hakkari'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Hakkari Eğitim Programı', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla yapıldı. Bakan Soylu, akşam geldiği Hakkari'de geceyi Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde geçirdiğini belirterek, "Sabahleyin kahramanlarımızla birlikte kahvaltı yaptık. Güvenlik toplantımızı yaptık, cemevindeki dedelerimizle bir araya geldik, esnafı ziyaret ettik" dedi. Soylu, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Bu şehir hastanelerinin hesabını soracağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Kaybettiğimiz zamanı geri kazanalım" yazan bir pankart astırdığını da hatırlatan Bakan Soylu, "İnsanda biraz yüz olur. Yıllardan beri seçim kaybediyorsun. Sen CHP'ye kaybettirdin. Sen bir kere oradan git, onlar kaybettiği zamanı geri kazansın. 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki, sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak" diye konuştu.