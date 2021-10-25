ABD’de üniversite yakınında silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'NİN Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletin Fort Valley ilçesinde bulunan Georgia Üniversitesi kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz gözaltı olmadığı bildirildi. GBI, 7 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.