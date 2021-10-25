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Haberler Gündem ABD’liler Afgan mültecilere sponsor olabilecek

ABD’liler Afgan mültecilere sponsor olabilecek

ABD’liler Afgan mültecilere sponsor olabilecek

25.10.2021

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ülkede askeri üslerde kalan 55 binden fazla Afgan mülteciyi kalıcı olarak yerleştirmek üzere bir sponsorluk programı üzerinde çalıştığı bildirildi. ABD'de mültecilik sisteminde bugüne kadar yapılan en büyük değişiklik olarak nitelendirilen program kapsamında 18 yaşın üzerindeki ABD vatandaşlarının, 5 kişiye kadar gruplar oluşturarak sponsorluk başvurusu yapabileceği belirtildi. Şartları karşılayanlar, Afgan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için onlara sponsor olabilecek.

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