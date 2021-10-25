Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlayacağını açıkladı.
BAKAN TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." ifadelerine yer verdi.
Bakan Özer ''ilk'' diye paylaştı! 4 milyon öğrenci katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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