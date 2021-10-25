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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik açıklamalar beklenyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

25.10.2021, 19:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021, 19:27

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

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