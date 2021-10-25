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Haberler Gündem Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 237’ye yükseldi

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 237’ye yükseldi

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 237’ye yükseldi

25.10.2021

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 783'üncü güne girdi. 1993 yılında Kars'ın Digor ilçesinde tarlada çalışırken kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü ile aile sayısı 237'ye yükseldi. Ağabeyine seslenen Yürüklü, teslim olması çağrısında bulundu. Anne ve babasının sağ olduğunu, özellikle annesinin oğlunu çok özlediğini belirten Yürüklü, "Ağabeyim gelene kadar buradayım. Kars'a geri dönmem. Anne ve babamız da

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