G20 öncesi kritik kabine toplantısı

Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Korona virüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede iklim değişikliği, korona virüsle küresel çapta mücadelede atılacak adımlar, terörle mücadele ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyle ilgili önemli konular konuşulacak. Bu kritik zirve öncesi son hazırlıklar ve Türkiye'nin gündemi de Kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.



TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Son günlerde Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamalarıyla gündeme gelen Suriye'ye olası bir sınır ötesi harekat konusu, Kabine toplantısında detaylıca ele alınacak konuların başında geliyor. Bunun yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında tüm terör örgütleriyle mücadele konusu da Kabine'nin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Ayrıca Afganistan'daki son durum ve Taliban yönetimi ile ilişkiler de konuşulacak.



ARTAN VAKALAR KONUŞULACAK

Toplantının bir başka önemli gündem maddesi de Türkiye'de sürekli artış gösteren korona virüs vaka sayıları. Bu konuda Hükümet ve Sağlık Bakanlığı her türlü çalışmayı yaparken, aşılama çalışmalarına rağmen vaka ve vefat sayılarının düşmemesi konusunda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.



ŞEHİT BABASINA BAŞSAĞLIĞI

EREN-7 Operasyonu'nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş ile birlikte şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Başkan Erdoğan da şehit babası Süleyman Tortumlu ile telefonda görüştü. Erdoğan, aileye başsağlığı diledi.

KADINA HAYATIN HER ALANINDA DESTEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir ziyaretinde "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldi. Türkiye'de kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık" dedi. Kadınları hayatın her alanında desteklerken, onların aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmediklerini dile getiren Erdoğan, "Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız" ifadesini kullandı.