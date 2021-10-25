İsrail’in terör listesine aldığı 6 kuruluş çalışacak

İSRAİL'İN terör listesine aldığı 6 Filistin insan hakları kuruluşu, çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu. Merkezi Ramallah'ta olan insan hakları örgütü El- Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, İsrail'in aldığı bu kararın kendilerine bildirilmediğini söyledi. Bunun siyasi bir karar olduğunu dile getiren Cebbarin, "Bu karar yokmuş gibi davranıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Öte yandan, İsrail'in Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile Çevre Koruma Bakanı Zandberg de hükümetin 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasına tepki gösterdi.