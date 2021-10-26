Büyükelçiler yaptığı hatadan döndü

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD'nin Twitter'da yaptığı açıklamayı retweet etti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Türkiye'nin uluslararası hukukun temel dinamiklerini dünyaya bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Türkiye bu konuda geri adım atmayarak, hukuki haklarını kullanacağını da ilan ederek önemli bir diplomatik mücadele örneği sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

'EGEMENLİĞİ HEDEF ALDILAR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada büyükelçilerin yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, "Kendi güvenlikleri söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin ülkemizin hassasiyetlerine saygı göstermesini zaten beklemiyoruz" dedi.

'DAHA DİKKATLİ OLMALILAR'

Bu açıklamanın herhangi bir kişiyi değil, egemenliği hedef aldığını belirten Erdoğan, "Bu büyükelçiler doğrudan yargımızı ve egemenlik haklarımızı hedef almıştır. Bu, yargı mensuplarımıza yapılmış büyük bir hakarettir. Niyetimiz kriz çıkartmak değil, ülkemizin onurunu, egemenlik haklarını korumaktır. Yeni bir açıklama ile yapılan hatadan geri dönüldü, artık daha dikkatli olmalılar. Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ İLE 1 SAATLİK GÖRÜŞME

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün öğleden sonra baş başa gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. 12.15'te başlayan görüşme, 15.15 sularında sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin Kabine toplantısı öncesinde yapılması dikkat çekti.

'EGEMENLİK HASSASİYETİMİZ TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR'

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD ve diğer büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceklerine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır" diyen Çelik, "Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir" ifadelerini kullandı.