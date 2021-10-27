Başkan Erdoğan’dan İİT Gıda Güvenliği Konferansı’na video mesaj

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına videomesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Gıdaya erişim imtiyaz değil haktır" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Afetler, kuraklık gibi sonuçlar gıda kaynaklarımızı tahrip ediyor. Dünyada üretim faaliyetleri yükselirken gıda güvenliğinin garanti altına alınması insanlığın an gündem maddelerinden biridir.

BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyor

yetersiz beslenenlerin sayısında da artış yaşanmaktadır.

Bir tarafta 810 milyon insan temel maddelere ulaşmazken diğer taraftan büyük sermaye sahipleri bir kaç dakikalık uzay seyahati için milyonlarca doları harcamaktadır. Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır