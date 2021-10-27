CHP yine HDP ile aynı çizgide!

IRAK ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve gizli ortağı HDP'nin "hayır" oylarına rağmen AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP, tezkere konusunda da gizli ortağı HDP ile aynı çizgide buluştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti. HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı. Özel, gazetecilerin sorusu üzerine TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye'de TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.

ZİLLET İTTİFAKINDA ÇATLAK

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'yi uyararak, "CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti. CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılırken, ittifakı olan İYİ Parti'nin ise 'evet' oyu kullanması, yeni bir çatlak yaratmış oldu.