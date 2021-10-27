Karabağ’ın kapıları dünyaya açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Azerbaycan'da önemli açılışlara katıldı. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. 8 ayda uluslararası standartlara uygun hale getirilen Fuzuli Havalimanı, özgürlüğüne kavuşturulan Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak. Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi. Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

ANAHTAR VERİLDİ

Erdoğan ve Aliyev'e yerel kıyafetli kadınlar tarafından günün anısına, havalimanının sembolik anahtarları hediye edildi. Ardından iki lider, Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa ve Ahmetbeyli- Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı temel atma törenine katıldı. Butona basarak kara yolu temeline ilk harcı döken ikili, günün anısına imzaladıkları metni, kapsül içinde temele attı. Metinde, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Horadiz-Cebrayıl- Zengilad-Ağbend (Zengezur Koridoru) otoyolunun temeli atılmıştır. 26 Ekim 2021" ifadeleri yer aldı. Erdoğan ile Aliyev, daha sonra Alibeyli Köyü'nde yapılacak Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı. Daha sonra Aliyev, Başkan Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Ziyarette ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar da ele alındı.

'#TEŞEKKÜRLERERDOĞAN LİDERLİĞİNE MİNNETTARIZ'

10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından sosyal medyada "Teşekkürler Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız" dedi. #TeşekkürlerErdoğan etiketi kısa sürede Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Yüzbinlerce vatandaş, Başkan Erdoğan'a diplomasi zaferi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.