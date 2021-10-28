AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda iç ve dış siyasete dair önemli konular ele alınırken, kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kadın cinayetleri içimizi acıtmaya devam ediyor. Kadına yönelik şiddet çok boyutlu bir mücadele.

Tezkere milli güvenliğimize gösterdiğimiz hassasiyettir. Maalesef geçmişte PYY/YPG Türkiye'ye niye saldırsın diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermişlerdir. Bu ibretlik bir durumdur, TSK'nın orada olması elzemdir. Bu mücadeleye herkesin destek vermesi gerekirdi. CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş duruyor. Yüksek sesle hayır oyu vereceklerini söylediler ve hayır oyu verdiler.

Afrika'da sömürge tarihine imza atmış olanların, bugün eşit ortaklık çerçevesi ile giden Türkiye'yi sorgulaması ibretlik bir durumdur. Yatırımlar yapıyoruz, insanı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya yeni ziyaretleri planlanıyor.

Önemli bir tarihi fırsat pencersi Ermenistan için söz konusdur. Azerbaycan'a karşı olan saldırgan tutuştan vazgeçerse bölgede kurulacak istişare mekanizmasının bir parçası olacaktır. Bunu Azerbaycan ve Türkiye kabul etmiştir.

Böyle bir üslubu kabul edemezdik. Yapılan iç diplomatik misyona uygun bir davranış değildi. Ülkeler arasında birbirlerinin politikasını kritik eden dönemler yoğunlaşabiliyor.

Türkiye bir aday ülkedir AB'nin de eleştirileri var. AB bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23. ve 24. fasılları açmıyor. Fasıl açmak için ön şart olmaz. Bir meseleyi müzakere ederseniz, konuşursunuz ilerleyebiliyorsanız faslı kapatırsınız. Siz fasıl bile açmıyorsunuz. Yaptığınız şey bir değerlendirme, analiz olmuyor. Bu konuları Türkiye'ye karşı negatif koz olarak kullanmış oluyorsunuz.