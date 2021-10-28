Başkan Erdoğan’dan grup toplantısında CHP’ye tezkere tepkisi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Önceki gün TBMM'de onaylanan tezkere ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Esasen bu tezkere ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Son 71 yılda 76 ayrı tezkere görüşülüp kabul edilmiştir. Tehdit PKK/YPG yanında DEAŞ gibi terör tehditlerinden de kaynaklanmaktadır. HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. CHP oylamaya saatler kala tezkereye hayır diyeceklerini ilan etti. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR HAZİN BİR TABLO'

BURADA asıl önemli olanın, Türkiye'nin en büyük 2'inci partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yazık. Ne kadar hazin bir tablo. Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz. Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın" diye konuştu.

'ORTAKLIĞI RESMİYET KAZANDI'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun askerliği çocuk oyuncağı sanan cehaletini de milletin takdirine bıraktığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. CHP - HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık" açıklamasını yaptı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

PLAN Bütçe Komisyonu'nda başlayan bütçe görüşmelerine değinen Başkan Erdoğan, "6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecek" dedi. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in 2022 yılı bütçe teklifinin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.

YEŞİL İKLİM FONU'NDAN 3 MİLYAR 157 MİLYON TL

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında bir müjde de paylaştı. "Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, "Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında 3.6 milyar lira hibe verdik. İktidarımızın ilk gününden itibaren rejim tartışmaları yürütüldü. Hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanları görüyoruz" diye konuştu.

"2023'TE KILIÇDAROĞLU YENİ BİR DERS ALACAK"

BAŞKAN Erdoğan, 10 büyükelçinin attığı geri adım ile ilgili de konuştu. "Büyükelçilere karşı sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş" diyen Erdoğan, "Kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik. Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlü saldırılarını son dönemde epey arttırdığını görüyoruz. 2023 yılı inanıyorum ki Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak" dedi.

'ADİL BİR DÜNYA İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTELİM'

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. İklim değişikliğinin gıda kaynaklarını tahrip ettiğini kaydeden Erdoğan, "Gıda güvenliğinin garanti altına alınması ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir" dedi. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişimin herkes için temel hak olduğunu belirten Erdoğan, "Daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek, insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.