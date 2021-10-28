FETÖ elebaşının avukatından ByLock’a rekor giriş

FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in 437 bin 993 kez ByLock'a bağlandığı belirlendi. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına göre Şeker, 11 Ağustos 2014'te adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ByLock'a erişim sağladı. Telefonun yanı sıra başka mobil cihazlardan da programı kullandığı belirlenen Şeker'in, 18 Ocak 2016'ya kadar ByLock'a tahsis edilen 3 IP adresine, 437 bin 993 kez bağlandığı kayıtlara geçti. Şeker, avukatlığını yaptığı kişilerin gizliliğe önem vermelerinden dolayı bu programı kullandığını iddia etmişti. Şeker, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında takdir indirimi yapılmadı.

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