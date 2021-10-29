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Haberler Gündem “Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada”

“Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada”

“Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada”

29.10.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tezkere konusuna değinen ve 'ret' oyu veren CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır. Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır" ifadelerini kullandı.
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