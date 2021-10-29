Bakan Çavuşoğlu krizin perde arkasını anlattı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu yargılanan Osman Kavala ile ilgili açıklamasının ardından başlayan krizin iç yüzünü anlatan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat' dedi. Biz hazırlıkları yaptık. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu bizim hakkımızdır. Sonra bir panik başladı. 'Ne olacak?' diye bize soranlar oldu. Biz hazırlıklarımızı yaptık, Kabine'ye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan

haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş" dedi.

PAZARTESİ günü Kabine toplantısında büyükelçilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili çalışmaları vermek üzere olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Sonra büyükelçiler birbirlerine suçu atmaya başladı. Yardımcılarını suçlayanlar oldu, genç diplomatların başlattığı bu hadsiz açıklamayı yaptılar. O zaman nasıl geri dönebiliriz arayışına girdiler. İlk ABD açıklama yaptı ve geri adım atmak durumunda kaldılar. Ülkenin onurunu gururunu kimseye çiğnetmeyiz. Gerekli tedbirleri alacağız. Onu da ilerde açıklarız" diye konuştu.

JOE BİDEN GÖRÜŞMESİ ABD TARAFINDAN GELDİ

BAŞKAN Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye de değinen Bakan Çavuşoğlu, "ABD tarafından geldi görüşme talebi. Ya Glasgow ya da Roma'da olacaktı bu durum. Glasgow'da yapılacak gibi duruyor. Konuşma sıralarına göre yapılacak planlama ile bu görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra G-20'de başka görüşmeler de yapılacak" dedi.