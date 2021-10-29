Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de! ’2023 hedefleri’ vurgusu...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Başkan Erdoğan, Ata'nın huzuruna çıktıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu başladı. Devlet Erkanı saygı duruşunun sona ermesiyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Başkan Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz.

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanlarında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir.





Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."

Törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ ANITKABİR'DE

Türk Bayrakları ile Anıtkabir'in avlusuna gelen vatandaşlar, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. 81 ilden çok sayıda ziyaretçi Anıtkabir'e geldi.

Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanına sevgi göstersinde bulundu.