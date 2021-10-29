Diyanet İşleri Başkanlığından Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kutlama mesajında, tarih boyunca azmi, cesareti ve destansı kahramanlıklarıyla her zorluğun üstesinden gelmesini bilen Türk milletinin, bundan yaklaşık bir asır önce de özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için verdiği büyük mücadeleyle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettiği hatırlatıldı.

Tarihe altın harflerle yazılacak Milli Mücadele ruhuna hayat veren en temel etkenin ise milletin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olduğu kaydedilen mesajda, "Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi, inancımıza, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."