"Terörist neredeyse hedef orasıdır"

"ATEŞ Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları Orgeneral Musa Avsever, Oramiral Adnan Özbal ve Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyeti Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de takip etti.

İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI!

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediliyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. PKK eşittir YPG. Bunun herkes tarafından bilinmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi lazım. Terörist neredeyse hedefimiz orası. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu" dedi. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının Başkan Erdoğan liderliğinde yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını da anlatan Akar, "Personel yerli ve milli. Diğer taraftan donanımın da en azami ölçüde yerli ve milli olabilmesine gayret edeceğiz" diye konuştu.