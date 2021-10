İSTANBUL Atatürk Kültür Merkezi törenle açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası Atatürk Kültür Merkezi (AKM), ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır." dedi. İstanbul'un sembol yapısı Atatürk Kültür Merkezi'ni yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtiklerini ancak her adımda engellerle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Biz de Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içindeyiz. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik" dedi.

