Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.
AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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