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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.

30.10.2021, 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021, 17:05