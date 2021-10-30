FDA Pfizer-BioNTech’in 5-11 yaş aralığına uygulanmasını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA), yapılan yazılı açıklamada, 5-11 yaş arası çocuklarda acil kullanım için Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının onaylandığı belirtilerek, "bu yaş grubu için aşıların başlatılmasına yönelik kritik bir adım atıldı" denildi.

Açıklamada, "FDA, bu Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanım izni kriterlerini karşıladığını belirledi. Aşının en az 5 yaşına gelmiş bireylerde bilinen ve potansiyel faydaları, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır." ifadesine yer verildi.

28 MİLYON ÇOCUK NÜFUSU VAR

Çocuklar için doz boyutunun 12 yaş ve üstü kişiler için önerilen dozun üçte biri kadar olduğu vurgulandı.

ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk nüfus bulunuyor.

FDA başkanı Janet Woodcock "Bir anne ve doktor olarak velilerin, bakıcıların, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve çocukların bu onayı uzun zamandır beklediklerini biliyorum." dedi ve çocukların koronavirüse karşı aşılanmasının ülkeyi normalleşmeye daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

"5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 90,7 ETKİLİ"

FDA'nın internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısının çocuk dozunun semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 91'e yakın oranda koruyucu olduğu açıklanmıştı.

Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında COVID-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti.

Araştırmacılar, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha güçlendiğinin gözlemlendiğinin ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıklarının altını çizmişti.

Çin'de de geçtiğimiz günlerde 3-11 yaş grubu çocukların aşılanmasına başlanmıştı.