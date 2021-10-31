15 Temmuz hainleri yedek kayıtla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin davaların birçoğu sonuçlanırken, ilginç bir ayrıntıya Yeni Asır ulaştı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan FETÖ'cüleri yakalatanın, kamera kayıtlarındaki detay olduğu ortaya çıktı. Aralarında KKK Plan ve Harekat Daire Başkanı eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu'nun da bulunduğu 80'e yakın darbeci, sabaha karşı darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca önce karargahın ışıklarını söndürdü, daha sonra ise karargah içindeki güvenlik kamera kayıtlarının hard disklerini alıp kaçtı. Ancak hainler, kaçarken yanlarında alıp götürdükleri kamera hard disk kayıtlarının yedeklerinin yedeğinin de olduğundan habersizdi.

"MONTAJ" DEDİLER

Gece darbe girişimine katılıp sabah da hiçbir şey olmamış gibi üniformalarını giyip karargaha gelen hainler bu yedek görüntüler sayesinde yakalandı. Tek tek yakalanan hainler, suçlarını inkar ederken görüntülerin gösterilmesi üzerine şoka girdi. Kimisi 'bunları nereden buldunuz' diye sorarken kimi ise 'montaj' diyerek inkara devam etti. Tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Tuğgenaral Nuhoğlu da kamera kayıtlarını inkar edenlerin başında gelirken, MİT ve istihbarat raporları ile FETÖ'cü oldukları kesinleşti.

FATİH ŞENDİL