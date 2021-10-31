4 terörist silahlarını bırakıp teslim oldu

IRAK'IN kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapıyor.

ASKERLER SU VERDİ

BU kapsamda Avaşin'deki 1917 rakımlı tepede bulunan bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi. Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle inen komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı. Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

TERÖRİSTLER, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. ÖTE yandan yine Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi" denildi.