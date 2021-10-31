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Başkan Erdoğan G20'de açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleştirilen G20 zirvesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşuyor. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel ve diğer dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan G20’de açıklama yapıyor

31.10.2021, 20:18 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021, 20:21

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan 16. G-20 Liderler Zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Bakanlar düzeyinde ve teknik seviyede yapılan toplantılara aktif olarak katıldık. Son iki gündür gerçekleştirdiğimiz zirve toplantısında çalışmalarımızı nihayete erdirdik. G-20 Roma Zirvesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"EKONOMİK GELİŞMELERİ YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

- Zirve oturumlarında genel olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz hala ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle emtia fiyatlarında ve borçluluk oranlarında tarihi seviyeye varan artışlar yaşanıyor. Küresel enflasyon baskısı, tüm ekonomileri derinden sarsıyor. Uluslararası kuruluşların raporları bu enflasyon baskısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu yılı yüzde 9 civarında büyüme ile kapatmayı hedefleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Salgının ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konusunda sürekli artan bir tempoda yükseliş içindeyiz. Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini özellikle vurguladım. Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşların siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

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