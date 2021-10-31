Başkan Erdoğan ve Biden arasındaki kritik görüşme başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

BİDEN'DAN F-16 AÇIKLAMASI

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.





Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşolu da hazır bulundu.





Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıklamıştı.

ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyanın merakla beklediği zirvede kritik konu başlıkları var. İki liderin başta Türkiye'nin savunma ihtiyaçları olmak üzere F-35'ler ve F-16 konusunu görüşmesi bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.

SOHBETLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Erdoğan ve Biden önceki gün zirvenin karşılama töreninde kısa süreli bir sohbet gerçekleştirmişti. Ayakta bir süre sohbet eden Biden ve Erdoğan'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.