Erdoğan liderlerle buluştu

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya geldi. Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alındı.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel etkinliğin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

2 GÜNLÜK MESAİ YOĞUN BAŞLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, zirvenin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nden fotoğraflar paylaştı. "Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin" ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında Başkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer verdi.

ERDOGAN ILE BIDEN BUGÜN GÖRÜSECEK

Roma'daki zirveye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu. İki lider bugün Roma'da bir araya gelecek. Görüşmede F-16 ve F-35 başta olmak üzere savunma konularının öne çıkacağı belirtildi. Biden, oturum öncesi Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbet etti.

EMİNE ERDOGAN, LİDER ESLERİYLE BİR ARADA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı İtalya'nın başkenti Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi. Lider eşleriyle Kolezyum'u gezen Emine Erdoğan ardından Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti. Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.