ABD ile Ortak Mekanizma mutabakatı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün İtalya'nın başkenti Roma'da kritik bir zirve gerçekleşti. Planlanandan uzun süren zirvenin ardından liderlerden açıklama gelmezken, uluslararası medya tarafından da yakından takip edilen görüşmenin ardından hem İletişim Başkanlığı'ndan hem de Beyaz Saray'dan olumlu açıklamalar geldi.

NATO VE STRATEJİK ORTAKLIK

İKİ ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı vurgulandı, Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

BEYAZ Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasında ise, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı. Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi. ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma işbirliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi. Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen zirve saat 12.18'de başladı. Planlanandan uzun süren görüşme zirve yaklaşık 1 saat 5 dakika kadar devam etti. Görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları da katıldı.

YENİ F-16'LARA BİDEN OLUMLU YAKLAŞTI

G-20 Liderler Zirvesi sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında ABD Başkanı Biden ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Başkan Erdoğan, "Sayın Biden ile bugün ikili görüşme olmadı. Dar kapsamlı görüşme yaptık. Bu görüşmede F-35'ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz vardı. Bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Burada F-16'lar ele alındı. Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi gündeme geldi. F-16'lar konusunda Biden'ın yaklaşımını olumlu gördüm" dedi.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte İtalya Fransa Türkiye üçlüsü olmak üzere olumlu adımlar atacağız. Aramızdaki ticaret hacmini 30 milyar dolar gibi bir rakama ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan Suriye ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK/YPG gibi kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklerle ilgili NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri dile getirdik. Ve bu konuda dayanışmamıza zarar verdiğini söyledik. Bundan sonraki süreçte inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. Afganistan konusu da gündeme geldi. Ne gibi adımlar atacağız, bunu da zaman gösterecek. Bundan sonraki süreçte yol haritamız ne olacak. Bunun değerlendirmesini yaptık. Bundan sonraki süreci gelişmeler belirleyecek. Bunun yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak zaman içinde göreceğiz. "

PUTİN ZİRVEYE ÇEVRİM İÇİ KATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, "İklim değişikliği ve çevre" konulu oturuma çevrim içi katılarak konuşma yaptı. Rusya'nın çölleşme, toprak erozyonu ile karşı karşıya olduğunu, özellikle de sürekli donmuş toprakların erimesinden endişe duyduklarını ifade etti. Putin, ülkesinin iklimin korunmasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katıldığını, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurma çalışmalarını sürdüren Olaf Scholz da yer aldı. Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.