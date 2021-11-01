‘Annelerin yaktığı ateş geleceği aydınlatacak’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen ailelerle bir araya geldi. Ailelere Başkan Erdoğan'ın desteği ve selamını ileten Soylu, ailelerin yaptığı işin, attıkları adımın ve sahip çıktıkları meselenin memleketin ve milletin meselesi olduğunu ifade etti. "Burada ortaya koyduğunuz iradeye minnettarız, müteşekkiriz" diyen Soylu, "Muş'ta yaktığınız meşale inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir, çocuklarımızın geleceği içindir, kaybettiklerimizi kazanmak içindir" diye konuştu.

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